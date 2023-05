Paolla Oliveira leva fãs à loucura ao surgir de barriga à mostra em vídeo de seu look

A atriz Paolla Oliveira recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao compartilhar vídeo mostrando seu look do dia

Nesta quinta-feira, 25, Paolla Oliveira (41) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram mostrando seu look.

A atriz esbanjou sensualidade no clipe que mostrava partes de seu look e detalhes do seu rosto e cabelo ao som da canção “Tudo Pra Amar Você” de Marina Sena (26).

Paolla deu um show de beleza e estilo ao posar e fazer carão com um top preto que deixava sua barriga sarada à mostra. Para completar o look, a namorada de Diogo Nogueira (42) ainda usava blazer e calça brancos e uma gargantilha de prata.

“Ontem, pronta para contar umas histórias por aí”, escreveu a artista na legenda da postagem atiçando a curiosidade de seus seguidores.

Os seguidores de Paolla adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários do vídeo. “Maravilhosa”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Aff, que mulher”.

Outra fã reagiu à postagem de Paolla dizendo: “Cada dia mais linda, mais bela, mais deusa”. E outra seguidora comentou: “Tão perfeita”.

Boa forma!

