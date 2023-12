Paola Carosella esbanja beleza em clique raro da intimidade: ‘Férias’

Sempre discreta, Paola Carosella divide momento de descontração e impressiona com beleza ao posar de maiô em viagem de férias

A chef Paola Carosella, que é conhecida por ser discreta em sua vida pessoal, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais no último domingo, 10, ao compartilhar um momento de descontração durante suas férias. A comandante do ‘Alma de Cozinheira’ do GNT, deu um show de beleza ao dividir sua intimidade e posar de maiô em uma viagem.

Através do stories do Instagram, Paola compartilhou um clique onde aparece posando diante do espelho usando um maiô azul. A peça, com uma modelagem assimétrica, trouxe ainda mais elegância à apresentadora, que complementou seu visual com uma camisa social da mesma cor, um chapéu, óculos escuros e uma bolsa de palha para o passeio.

Na sequência, a ex-jurada do reality culinário da Band, o ‘Masterchef Brasil’, apareceu posando deitada renovando seu bronze em clima de descontração. Na legenda do clique raro, Paolla contou que estava pronta para começar seu período de descanso em um recesso de fim de ano: “Férias”, ela escreveu na publicação sem revelar seu destino.

Paola Carosella divide momento descontraído em viagem de férias - Reprodução/Instagram

Paola Carosella renova o bronze em viagem de férias - Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, os seguidores da chef exaltaram sua beleza após os cliques: “Tenho uma paixão secreta pela Paola Carosella”, disse um deles no X, antigo Twitter. “Como pode a Paolla Carosella, uma argentina, ser a mulher mais bonita do Brasil”, outro admirador lembrou a nacionalidade da comunicadora.

Vale mencionar que a chef deixou o ‘Masterchef’ há dois anos, mas em entrevista à CARAS, ela revelou que nutre muito amor pelos parceiros de programa, como Érick Jacquin e Henrique Fogaça: "Amo eles, muito, e sei que se nos encontrássemos seria como se nem um segundo tivesse nos separado”, ela se declarou aos colegas.

Apesar da amizade entre os participantes, Paolla confessou que eles não conseguem se encontrar com frequência devido a correria da vida profissional e pessoal, entre os restaurantes, programas de televisão e os filhos. A chef, inclusive, é mãe de Francesca, de 12 anos, fruto de um antigo relacionamento com um arquiteto argentino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paola Carosella (@paolacarosella)

Paola Carosella falou sobre a adolescência da filha:

Em outubro deste ano, a chef Paola Carosella revelou como equilibra a vida profissional com a maternidade em uma entrevista sincera à CARAS. Mãe de uma menina que está prestes a embarcar na adolescência, a apresentadora contou quais são suas expectativas e como é a dinâmica em casa com a sua única herdeira.

"O que mais quero é um relacionamento saudável, onde exista espaço para conversa, troca, diálogo, construção e empatia. E me dedico para construir isso, ciente do meu espaço de adulta. Almejar isso já é uma expectativa gigante", declarou Paolla, que mantém discrição sobre sua vida pessoal e compartilha raros vislumbres de Francesca.