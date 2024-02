Paloma Duarte chama atenção ao se exibir em dia de praia: "Sereia"

Sempre discreta, Paloma Duarte chamou a atenção dos seguidores ao abrir rara exceção para se exibir em cliques na praia durante viagem em família

Conhecida por sua discrição, Paloma Duarte surpreendeu seus seguidores ao abrir uma rara exceção e exibir sua beleza em um dia de praia nesta quinta-feira, 1. A atriz, que normalmente é mais reservada sobre sua vida pessoal, aproveitou o clima ensolarado para compartilhar um registro descontraído à beira-mar em suas redes sociais.

Durante uma viagem em família, a artista interrompeu os cliques com os filhos para se exibir em uma pose descontraída em um iate. Vestindo um biquíni branco que realçava detalhes do seu corpo, a celebridade, que está ausente das telinhas há cerca de dois anos, deu um show de beleza e elegância nas imagens inéditas compartilhados em seu Instagram.



Na legenda, Paloma compartilhou uma reflexão de um poeta francês, Arthur Rimbaud: “Ela foi encontrada! Quem? A eternidade. É o mar misturado ao sol”, a estrela poetizou e arrancou suspiros dos seguidores nos comentários. Inclusive, a artista foi comparada a uma verdadeira ‘sereia’ pelos admiradores, que ficaram encantados com os registros.

“Quem é essa sereia passando na minha timeline?”, uma fã se derreteu. “Não consigo me expressar porque eu mesma tive que pegar o meu maxilar que caiu no chão”, outra seguidora brincou com a beleza impressionante da artista. “Tão linda e maravilhosa que até ofuscou a luz do sol”, disse outra seguidora da famosa.

Além de impressionar com os cliques sozinha, Paloma também já dividiu registros em família durante sua viagem. Embora não tenha revelado seu destino, a atriz compartilhou várias imagens na praia ao lado do marido, o ator Bruno Ferrari, com quem oficializou a união há uma década, e o herdeiro caçula, o pequeno Antônio, de apenas seis anos.

Vale mencionar que além do menino, Paloma é mãe de outras duas meninas mais velhas. Sua primogênita, a estudante de medicina Maria Luiza Lui, de 28 anos, fruto de um relacionamento anterior com o cantor Renato Lui. E a jovem, que seguiu seus passos e também é atriz, Ana Clara Winter, de 26 anos, fruto da relação com o ator Marcos Winter.

Paloma Duarte se derrete em estreia da filha no teatro:

Em dezembro do ano passado, Paloma abriu um álbum de selfies em que aparece posando ao lado de Ana Clara para comemorar a estreia dela no teatro: “Hoje minha princesa estreia mais uma peça! Te amo filhote, merda!”, disse a artista, que encheu a publicação com hashtags como ‘Orgulho da mãe', ‘Atrizes’ e até o apelido da menina, 'NaClara'.

Nos comentários, muitos seguidores desejaram sucesso para a jovem artista, mas também ficaram impressionados com as semelhanças na aparência de mãe e filha: “Difícil saber quem é a mãe e quem é a filha, são lindas, duas gatas”, disse um admirador. “Duas irmãs”, brincou mais um. “Suas lindas!!! Parabéns”, exaltou um terceiro; vejas o cliques.