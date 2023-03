Ousada, Sasha Meneghel surge com vestido decotado e com fenda até a virilha: “Musa!”

Com as pernas em evidência, Sasha Meneghel rouba a cena ao escolher vestido justíssimo e com corte bem ousado; veja

A filha de Xuxa Meneghel, Sasha (24) encantou os seguidores na noite do último sábado, 25, ao aparecer com um vestido bem ousado e que desenhou suas curvas na abertura da celebração aos 60 anos de vida da mãe.

Para a ocasião, ela apostou em um vestido longo vermelho coladíssimo ao corpo e com recortes estratégicos. Com uma fenda até a virilha, os cabelos presos e suas pernas saradas de fora, a estrela encantou os seguidores ao surgir em uma série de registros ao lado do maridão, o cantor João Figueiredo (23).

“Um mood vermelho com muito amor”, escreveu ela na legenda da publicação compartilhada em sua conta no Instagram.

Vale lembrar que recentemente Iza contou para os fãs que encontrou Sasha Meneghel, filha de Xuxa Mengehel com o ator Luciano Szafir, na Itália, durante a sua viagem de férias.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SASHA MENEGHEL:

Sasha Meneghel revela que desenvolveu bulimia por comentários da internet

Sasha Meneghel revelou que, quando estava na pré-adolescência, desenvolveu bulimia, por causa de comentários maldosos que recebia na internet.

“Teve uma época da minha vida, eu tinha uns 12 para 13 anos, quando comecei a usar a internet, e pesquisava 'Sasha', para ver o que estavam falando de mim. Eu vi uns comentários que me marcaram, eu sempre tive muita bochecha, tenho o rosto quadrado, então, um comentário que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de 'rosto de Trakinas'”, disse.

“Nessa idade, eu desenvolvi bulimia e nunca falei isso pra ninguém. Porque eu não soube, de fato, lidar. (...) Eu citei aquele um comentário, mas eram vários. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida. Eu demorei muito pra entender isso [bulimia], a minha bulimia não durou muito tempo. Acho que eu nem sabia o que eu estava fazendo, era muito nova, nem sabia o que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo. Recebi um acolhimento muito grande. Foi realmente ter uma rede de apoio grande, de pessoas que me explicaram”, completou.