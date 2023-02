Ousada, relembre cinco vezes em que Virginia Fonseca roubou a cena com corpo escultural

Empresária, Virginia Fonseca dá o que falar por fotos de biquíni curtindo o verão e os dias de sol

Virginia Fonseca (23) é admirada por seus fãs e seguidores não apenas por sua família, mas também pelo seu corpo sarado e escultural. A influenciadora digital costuma compartilhar, além de momentos com o marido Zé Felipe (24) e as filhas Maria Alice e Maria Flor, fotos aproveitando os dias de sol e piscina, exibindo sempre o abdômen trincado.

No último sábado, Virginia Fonseca já deu o que falar ao posar vestindo um biquíni laranja enquanto deitava em uma espreguiçadeira ao lado de uma piscina. "Sabadou! A mãe tá on", escreveu na legenda da publicação. "Linda, te amo!", escreveu seu marido, filho do cantor Leonardo (59) e dono de hits como Bandido e Roça em Mim.

No início do mês de janeiro, a musa apareceu vestindo um biquíni prateado para um ensaio de fotos em uma piscina com pétalas de rosas. As fotos serviram para comemorar a marca de 42 milhões de seguidores no Instagram. "Não sei nem como começar… quando me perguntam se eu imaginava chegar aqui eu sempre digo que isso é muito mais do que eu imaginava!", agradeceu, na legenda.

Para celebrar o Ano Novo, ela também posou com diversos biquínis na Fazenda Talismã. Em uma das fotos, ela surgiu com um biquíni fio dental estilo cortininha rosa, combinando com um chapéu de cowboy que estava vestindo. "Pode vir 2023! Já estou pronta te esperando", escreveu na legenda. "Te amo! Que em 2023 você fique ainda mais deliciosa e rica", comentou um internauta.

Em outra foto, pouco tempo depois de sua caçula nascer, Virginia Fonseca posou de calcinha e top pretos, em frente a um espelho. "Nada não, só me amostrando mesmo. Tem tempo que a mãe não ganha um biscoitinho", escreveu na legenda. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o corpo da influenciadora. "Entenda: Você é perfeita", escreveu uma.

Enquanto ainda estava grávida de sua segunda filha, Maria Flor, a influenciadora também continuou publicando fotos com looks ousados. Em setembro do ano passado, ela apareceu com um biquíni e maquiagens em tons metalizados, com um estilo futurista. "Viajamos no tempo, porém Flururu sempre monitorada! No presente pela obstetra, no futuro por máquinas. Te amo Florzinha."

CONFIRA AS FOTOS DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)