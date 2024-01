O que Susana Werner fez no rosto? Empresária impressiona com transformação

Mudou muito? Ex-mulher de Júlio César, Susana Werner revela que passou por procedimentos estéticos após aparecer com o rosto diferente

A empresária e ex-mulher do ex-goleiro da Seleção Brasileira Júlio César, Susana Werner, deu o que falar após surgir com o rosto ligeiramente diferente. Nesta segunda-feira, 29, a loira abriu o jogo com seus seguidores e recebeu muitos elogios nas redes sociais após revelar que passou por alguns procedimentos estéticos recentemente para renovar o visual.

Susana já revelou anteriormente que nunca passou por uma cirurgia plástica. No entanto, a empresária é adepta de procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a harmonização facial e preenchimento labial. Por isso, a loira compartilhou um vídeo com os bastidores de algumas aplicações para acabar com a curiosidade de seus fãs.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária, que é dona de um salão de beleza em Portugal, mostrou que fez aplicações nos lábios para conquistar mais volume e definição. Além disso, a ex-atriz também com a região dos olhos arroxeada, o que pode indicar botox para suavizar e evitar a aparição de novas ruguinhas e linhas de expressão.

Nos comentários, a empresária acumulou elogios de suas seguidoras, que ficaram impressionadas com a transformação em seu visual: “Você está mais linda que já era”, disse uma admiradora. “Sempre foi linda! E continua linda!”, apontou outra fã. “Deusa fabulosa”, exaltou uma terceira. “Cada vez mais linda”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

Vale lembrar que em suas redes sociais, Susana já contou que nunca passou por grandes mudanças, mas que decidiu fazer algumas intervenções para manter a jovialidade: “Eu tenho um pouco de receio de mexer no que eu gosto. Eu só dou uma refrescada. É uma coisa que só eu percebo e a pessoa fala: ‘Nossa, o tempo não passa para você’. O tempo passa sim”, disse.

“Quando a minha pele tiver que ficar enrugada, ela vai. Enquanto eu puder fazer algum tratamento para mantê-la do jeito que está, não vou deixar de fazer. Tem gente que não compreende”, a empresária revelou detalhes de seus procedimentos. Na época em que fez as revelações, ela ainda não tinha anunciado o divórcio com o ex-marido, Julio Cesar.

Vale lembrar que Susana Werner está recém-separada do ex-goleiro desde dezembro. Eles viveram uma crise no relacionamento de 21 anos há alguns meses e chegaram a anunciar uma separação. Porém, o término durou pouco tempo e eles reataram poucos dias depois. Mas no final do ano passado, o fim definitivo foi decretado por eles.

"Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada", a empresária declarou ao revelar o fim da união.

Susana Werner viveu um ‘perrengue’ no Natal:

A atriz e empresária Susana Werner contou que viveu um pequeno ‘perrengue’ na noite de Natal para iluminar a ceia de sua família. Ela já tinha revelado que estava sem dinheiro para pagar pela iluminação na cozinha do seu apartamento em Lisboa, Portugal, há alguns anos. Por isso, a estrela precisou improvisar para não ficar no escuro; veja o resultado.