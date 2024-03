O que Neymar Jr fez no rosto? Jogador retocou seus procedimentos estéticos

Vaidoso como sempre, Neymar Jr aproveita visita ao Brasil para curtir dia de beleza e reaplicar seus procedimentos estéticos

Não é novidade que Neymar Jr é um dos jogadores de futebol mais vaidosos do Brasil. Além de mudar frequentemente o cabelo, o craque da Seleção Brasileira também é adepto de alguns procedimentos estéticos. Por isso, ele aproveitou sua passagem no Brasil para visitar sua dermatologista e fazer alguns retoques em sua beleza no último sábado, 16.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o jogador até gravou um vídeo antes de iniciar a aplicação. Deitado na sala da médica ao lado de um amigo, ele brincou com os procedimentos estéticos, mostrando a testa repleta de marcações: “Retocando a caroça”, o craque escreveu na legenda da publicação em tom de brincadeira.

Na sequência, Neymar exibiu sua dermatologista segurando um equipamento e preparando a máquina antes de começar a aplicar. Apesar de deixar os seguidores curiosos, o jogador não revelou qual foi o procedimento escolhido nem mostrou o resultado do retoque. No entanto, a CARAS Brasil já conversou com a médica do jogador anteriormente.

No início do ano passado, Neymar Jrtambém separou um tempo para cuidar da beleza e retomar uma rotina de procedimentos estéticos que faz no rosto. Em conversa com a revista, Juliana Neiva, que assina a beleza do jogador, explicou que o atleta tem um tratamento personalizado e costuma fazer dois procedimentos não invasivos no rosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Neiva (@drajuliannaneiva)

"Existe um protocolo individual para cada necessidade do paciente. Os procedimentos são naturais e não invasivos, portanto, não machucam a superfície da pele e não alteram a fisionomia do rosto. O resultado garante o realce da beleza, lifting e produção de colágeno”, a doutora comentou sobre as aplicações de Liftera e Futera.

Segundo a profissional, o Liftera consiste em um ultrassom microfocado que faz pontos de coagulação dentro da pele, estimulando assim a produção de colágeno, para um efeito de lifting. Já o Futera é uma radiofrequência ablativa, ou seja, pode ser utilizado em vários tons de pele sem diminuir a frequência para melhorar a aparência de rugas e cicatrizes.

Neymar Jr marcou presença na festa da irmã com a filha:

Recentemente, Rafaella Santos organizou uma festa para celebrar a chegada de seu aniversário. A comemoração, que aconteceu em São Paulo, contou com a presença de Mavie, filha de Neymar Jr, fruto de um relacionamento antigo com Bruna Biancardi. Nas imagens compartilhadas, a bebê foi vista no colo do pai coruja enquanto exibia seu look.