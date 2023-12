O que aconteceu com Paolla Oliveira? Atriz é alvo de críticas sobre seu corpo

Paolla Oliveira se torna alvo de comentários ao exibir seu corpo real em vídeo sambando; atriz já desabafou sobre a cobrança estética anteriormente

Na última quarta-feira, 20, Paolla Oliveira surgiu deslumbrante em mais uma noite de ensaio como musa da Grande Rio. Com um vestido vazado, a artista deixou suas curvas e outros detalhes de seu corpão real à mostra. No entanto, a atriz foi alvo de uma série de comentários negativos sobre sua aparência nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paolla compartilhou um vídeo com alguns registros dos melhores momentos de seu ensaio rumo ao próximo Carnaval. Com muito carisma e samba no pé, a atriz não apenas exibiu seu talento no palco, mas também demonstrou seu entusiasmo e apareceu se divertindo durante a preparação para as festas.

Para a ocasião, Paolla apostou em um modelito mais ousado, com tramas vazadas repletas de brilhos e pedrarias, que deixaram detalhes de seu corpaço evidente. Apesar de dar um show de habilidade, beleza e simpatia, a artista acabou atraindo muitos comentários negativos sobre aparência. Alguns internautas apontaram que ela está 'fora de forma'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

“Podem me chamar de recalcada, mas não é uma deusa mais”, um seguidor deixou uma crítica nos comentários da publicação. “Infelizmente a idade chega para todos”, disparou mais um. “Metabolismo muda por vários fatores, engordou muito, porém continua uma mulher chamativa”, um terceiro deixou um recado indelicado sobre o corpo artista.

Muitos seguidores também saíram em defesa da musa em meio a repercussão do registro: "Sem filtros, cintas e meia-calça, mostrando a belíssima mulher que é”, exaltou uma admiradora. “Como que alguém tem o atrevimento de dizer que essa mulher está fora de forma?!”, disparou mais uma. “Um verdadeiro mulherão”, comentou outra.

Paolla Oliveira enfrenta críticas constantes:

Vale lembrar que Paolla já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast 'Quem Pode, Pod'.

A namorada de Diogo Nogueira ainda elencou alguns dos comentários que costuma receber: “'Está gorda', 'o braço não tá bom', 'tá grávida'. É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro, onde você está sendo jogada de um espaço para o outro””, disse Paolla, que tenta não ceder à pressão externa para se sentir bem consigo mesma.

Paolla Oliveira costuma causar alvoroço com seus looks:

Embora tenha recebido críticas recentemente, Paolla Oliveira também está acostumada com o carinho do público. A artista, que divide detalhes de seus looks nas redes sociais, está sempre ganhando elogios por sua beleza e carisma. Na última segunda-feira, 18, a musa chamou a atenção com a escolha de uma roupa repleta desenhada no corpo.