Nyvi Estephan chama atenção ao renovar seu bronzeado

A apresentadora Nyvi Estephan recebeu vários elogios ao posar renovando o bronzeado com biquíni estiloso e mostrando o bumbum

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 17h35 - Atualizado às 17h46

A apresentadora Nyvi Estephan (31) levou os seguidores à loucura ao compartilhar em suas redes sociais uma foto no qual aparece renovando seu bronzeado. Na foto, a gamer aparece mostrando seu bumbum impressionante, recebendo vários elogios de seus fãs.

A namorada do youtuber Felipe Castanhari (32) surgiu deitada de bruços à beira da piscina, usando um biquíni listrado azul e branco. Além de compartilhar um vídeo no qual aparece passando protetor em seu corpo.

Na legenda, ela escreveu: “Resumo do foto dump: Use muito protetor e não use a piscina com DIARRHEA”, brincou. Nos comentários, seus seguidores foram à loucura e encheram a influenciadora de elogios, como “Que mulher maravilhosa”, “Um espetáculo”, entre outros.

Veja a publicação de Nyvi Estephan renovando o bronzeado à beira da piscina: