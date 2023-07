Novo visual! Juliana Paiva muda a cor do cabelo. Veja o resultado

Juliana Paiva surge com seu visual na internet e afirma: 'Nova versão de mim'

A atriz Juliana Paiva está com novo visual! A estrela deixou de lado o cabelo com mechas loiras e apareceu com uma nova cor nos fios. Desta vez, a artista está com os fios em tom de castanho escuro.

A estrela exibiu o resultado da transformação em seu feed no Instagram, mas fez mistério sobre o motivo da mudança. “Uma nova versão de mim para viver um novo desafio profissional! O que será que vem por aí?”, disse ela na legenda.

Nos comentários do post, a atriz foi muito elogiada pelos seus fãs. “Linda”, disse um seguidor. “Uma boneca”, declarou outro. “Ficou perfeita”, afirmou mais um.

O namorado de Juliana Paiva

A atriz Juliana Paiva está muito apaixonada! Há pouco tempo, ela fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, o arquiteto Danilo Partezani. Os dois esbanjaram romantismo ao posarem juntos para as fotos na chegada em um camarote do sambódromo e até trocaram beijos na frente das câmeras.

Os dois assumiram o namoro no réveillon deste ano por meio de um post com fotos juntos nas redes sociais. Porém, eles são discretos e ainda não revelaram mais detalhes do romance. Vale lembrar que Juliana e Danilo são apontados como um casal desde outubro deste ano. Eles chegaram a ir juntos em um festival de música no Rio de Janeiro.

Ela não assumia um namoro desde que terminou com o ator Nicolas Prattes no ano de 2019.

Fotos: Dilson Silva / AgNews