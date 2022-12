Novo visual! Caio Castro fica loiro e faz dreads no cabelo

Após o fim das gravações da novela Todas as Flores, Caio Castro fez transformação radical no cabelo para curtir o réveillon

O ator Caio Castro está com novo visual! Depois do fim das gravações da novela Todas as Flores, do Globoplay, o artista decidiu renovar o estilo do seu cabelo para curtir o réveillon . O artista deverá ir para Jericoacoara no Ano Novo e decidiu ficar loiro.

Nesta terça-feira, 27, o galã mostrou o processo de transformação radical do seu cabelo. Ele abandonou o cabelo castanho para ficar loiro. Ele descoloriu os fios e aproveitou para mudar o penteado. Agora, o rapaz está com dreads no cabelo.

Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Ficou irado”, disse um seguidor. “Esse homem fica lindo de qualquer jeito!”, comentou mais um. “Tão gato”, declarou outro.

Recentemente, Caio Castro contou que não tem planos de atuar em 2023. De acordo com o site do Jornal Extra, ele contou que pretende ficar focado nas corridas de carro em 2023. “Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, disse ele.

Assista ao vídeo da transformação de Caio Castro