Pocah sensualiza na cama e ostenta bumbum GG em vestido de correntes: ''Você não gosta?''

Publicado em 22/08/2022

Nós definitivamente não temos palavras para a beleza da cantora Pocah (27)! Em divulgação com a suas nova música, a estrela carioca pegou os seguidores de surpresa no último domingo, 22, ao publicar cliques de um novo ensaio fotográfico onde estreia sua nova Era musical.

Para divulgar a faixa Não Sai da Minha Mente, a artista impressionou ao posar bem à vontade na cama com uma produção todo trabalhada no brilho: "Comigo do seu lado como cê não gosta?", disse ela na legenda ao citar uma frase da música.

Na postagem, compartilhada em seu Instagram, ela surgiu arrasando em uma peça super ousada e levou os seguidores à loucura ao empinar o seu bumbum GG na cama. Usando um acessório de correntes que remete a um vestido.

Os fãs, é claro, deixaram diversos elogios para a beldade brasileira nos comentários: “Ela sabe que é a maior”, disparou um seguidor. “Essa mulher é desenhada, né? Só pode”, exaltou outro fã da cantora. “Não tenho palavras para a sua beleza", admitiu um terceiro. Confira o registro:

