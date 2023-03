Nicolas Prattes surge só de sunga e fã diz: 'Dei zoom mesmo!'

Nicolas Prattes arranca suspiros dos fãs ao aparecer apenas de sunga branca no mar e os fãs não perdoam a beleza do rapaz: 'Jesus me abane'

O ator Nicolas Prattes (25) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto de sua viagem de férias para a Jamaica. Na imagem, o artista apareceu apenas de sunga branca e destacou o seu corpo sarado e musculoso.

Nos comentários da foto, os fãs não perdoaram a beleza do rapaz e fizeram comentários ousados. “Jesus me abane! Estou passada”, disse uma seguidora. “Que homem”, afirmou outro. “Lindo de viver”, comentou mais um. “Dei zoom mesmo! Me julguem”, afirmou outro. “Quem não deu zoom mentiu”, brincou outro.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Nicolas Prattes comentou sobre a repercussão de sua foto nas redes sociais. “Viajando eu não consigo acompanhar tudo, mas eu uso a rede social mesmo para fazer essa ponte com o público. É muito legal para o artista a rede social no sentido de se aproximar do público, de ver o que estão falando sobre você e sobre seu trabalho. Você se atualiza sobre o mundo também. Mas sobre esses comentários eu acho tudo uma grande brincadeira. Eu levo tudo com leveza (risos)", afirmou ele.

Nicolas Prattes fala sobre a novela 'Todas as Flores'

Em coletiva de imprensa, Nicolas Prattes contou como foi interpretar o personagem Diego na novela Todas as Flores, do Globoplay. "É dor o tempo inteiro", iniciou o global, e completou: "As transformações são, ainda que intensas e duras, acontecem por um sentimento muito bonito, porque tudo o que ele faz é por conta do amor. Para mim foi muito bonito essa construção da primeira para a segunda parte".

Ele ainda completou dizendo que é um novo ator após estrelar a produção. "Para o Nicolas foi muito bonito, porque a gente sai transformado de todo o trabalho, né?", declarou.