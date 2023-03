Nicolas Prattes escandaliza ao posar de sunga branca ao lado da namorada

Nicolas Prattes deixou os seguidores sem fôlego ao surgir com sunga branca transparente: “Dei zoom”

Nicolas Prattes (25) está curtindo suas férias ao máximo! Na Jamaica ao lado da namorada, a dentista Luiza Caldi, o ator compartilhou um registro ousado da viagem na última terça-feira, 29. No clique, ele dá um beijo apaixonado na amada em meio a uma paisagem paradisíaca, mas sua roupa de banho branca acabou roubando a cena e levou os seguidores á loucura.

Sem camisa, o ator apostou em uma sunga branca para curtir o dia na praia, mas a peça acabou ficando transparente por conta da água do mar e deixou a parte íntima de Nicolas marcada. Ainda no registro, Luiza também posa com um biquíni fininho e deixa o bumbum empinado em evidência ao se virar para beijar o namorado.

Nos comentários, amigos e seguidores do ator não fingiram costume e contaram que a atenção foi para o corpão do casal: “O bom da foto é que agrada a todos, cada um repara no que quiser”, brincou um. “Despachou a bagagem, não?”, o ator Francisco Vitti fez piada com o volume. “Sei que é pecado, mas dei zoom do mesmo jeito”, confessou outra admiradora.

Além do registro polêmico, Nicolas também compartilhou um vídeo em que compila alguns dos melhores momentos da viagem ao lado da amada. Entre as imagens, o casal aparece abraçadinho curtindo um pôr do sol romântico, além de alguns cliques mais intimistas, enquanto dançavam juntos.

