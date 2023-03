Todas as Flores: Nicolas Prattes entrega 'transformação' com sofrimento de personagem

Ator Nicolas Prattes chamou atenção do público ao protagonizar cenas de puro sofrimento na novela Todas as Flores

Nicolas Prattes (25) afirmou que tem se considerado um novo homem após se despedir do personagem Diego, da novela Todas as Flores, do Globoplay. O famoso garantiu que o trabalho pode ser considerado um dos mais marcantes de sua carreira.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista detalhou como foi dar vida a um personagem tão intenso quanto o Diego. "É dor o tempo inteiro", iniciou o global, que recentemente chamou atenção em um passeio com a namorada.

"As transformações são, ainda que intensas e duras, acontecem por um sentimento muito bonito, porque tudo o que ele faz é por conta do amor. Para mim foi muito bonito essa construção da primeira para a segunda parte", disse Nicolas.

Ele ainda completou dizendo que é um novo ator após estrelar a produção. "Para o Nicolas foi muito bonito, porque a gente sai transformado de todo o trabalho, né?", declarou.

O vice-campeão do The Masked Singer também confirmou que os comentários a respeito da novela e dos bastidores, são reais. "Muita gente tem citado que esse trabalho foi especial, que esse trabalho foi diferente... e foi mesmo, sinto isso em minha vida. Sinto que marcou mais do que os anteriores" , contou.

NÃO SABE DAR SPOILERS

Com a novela toda gravada há alguns meses, Nicolas confessou que não é muito bom em separar alguns detalhes da trama para agradar os fãs. O galã afirmou que não consegue lembrar das cenas que protagonizou.

"Realmente é são muitas pessoas perguntando o que vai acontecer, inclusive gente da minha família, que eu não conto. Mas outro dia eu estava pensando: e se eu quiser contar? Mas eu não lembro o que aconteceu", disse ele aos risos.

"Até foi bom ter acontecido uma confusão na minha cabeça sobre o que eu gravei e fica esse suspense do que vai ser exibido ou não. Então foi bom", finalizou o intérprete do jovem Diego.