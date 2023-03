Letícia Colin revela detalhe assustador sobre vilã de Todas as Flores; entenda

Atriz Letícia Colin refletiu sobre vilã de Todas as Flores e revelou inspirações para novela do Globoplay

A atriz Letícia Colin (33) confessou que se inspirou em filmes de horror para dar vida à vilã Vanessa, na novela Todas as Flores, do Globoplay. Sucesso entre o público da plataforma, ela tem se divertido com a repercussão da novela.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil foi convidada, a artista confessou que bebeu das mais diversas inspirações para estrelar a obra de João Emanuel Carneiro. Uma delas foi Norman Bates, vilão do filme Psicose.

“Acho que, em poucas linhas, fui de Norman Bates a Patrulha Canina. Me inspirei, verdadeiramente, no prefeito Humdinger. Sou um grande caldo contemporâneo, pop, louco e caótico”, explicou a atriz.

Questionada se a segunda parte da trama, que tem estreia marcada para o dia 5 de abril, teria alguma cena muito impactante, ela garantiu que o público pode esperar por capítulos fortes.

“Estou exausta até agora. É uma personagem de ponta de lança, o tempo todo para o ataque, aquela coisa de polvo, de enredar as pessoas, trazer para si e jogar fora. Estou marcada pra sempre (...) mas não vou falar nada da segunda", adiantou.

REPERCUSSÃO E REAÇÃO DO PÚBLICO NAS RUAS

Ainda durante a coletiva, Letícia confessou que tem se divertido com a repercussão da trama entre os assinantes do Globoplay. Ela disse que as pessoas têm medo de assumir que estão amando uma vilã.

"O que eu acho engraçado e curioso, é que existe um certo constrangimento de assumir esse amor, essa torcida pela vilã. Assumir que adora esse personagem que é horripilante, totalmente errado, que faz tudo o que a gente combate na sociedade para se ter um país decente", contou.

Ela ainda entregou como tem sido a reação dos admiradores quando a encontram na rua: "São umas frases maravilhosas: 'Ai, eu odeio você. Tira uma foto comigo?'. Só novela mesmo pode trazer certos comentários e estágios das pessoas”.