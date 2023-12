Nevou! Neymar Jr e Davi Lucca adotam cabelo platinado para ano novo

Tal pai, tal filho! Neymar Jr exibe detalhes de transformação radical no visual ao lado de seu primogênito, Davi Lucca

O cabelo platinado, mais conhecido como ‘nevou’, sempre marca presença como tendência de fim de ano. Neymar Jr decidiu aderir à moda e transformou seu visual ao lado de seu primogênito, Davi Lucca, de 12 anos. Neste domingo, 31, o jogador de futebol usou as redes sociais para exibir detalhes da mudança radical com o herdeiro.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Neymar compartilhou uma selfie ao lado do garoto, que aparece com os fios, que já são naturalmente loiros, cobertos de descolorante. O craque da Seleção Brasileira e do clube saudita Al-Hilal aparece posando com uma touca térmica para acelerar a descoloração, já que tem fios mais escuros que o filho.

Embora ainda não tenham revelado o resultado da transformação, a mudança de estilo já causou agitação nas redes sociais, enquanto Neymar e Davi se preparam para receber o ano novo com um visual diferente. Um amigo também participou da descoloração com eles. Vale mencionar que neste ano, pai e filho curtiram as comemorações de fim de ano no Brasil.

Neymar Jr e Davi Lucca platinam o cabelo juntos - Reprodução/Instagram

Neymar está no país enquanto se recupera da lesão que sofreu no joelho esquerdo em um jogo em outubro deste ano. Além disso, ele também curte os primeiros meses ao lado de sua filha caçula, a pequena Mavie, de apenas dois meses. A menina é fruto de um antigo relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Já Davi decidiu passar suas férias escolares junto ao pai no Brasil. Desde 2021, o menino vive na companhia da mãe, a empresária e influenciadora Carol Dantas, do padrasto Vinícius Martinez e do irmão mais novo, Valentim, em Barcelona. Vale mencionar que ele também participou do ‘Ney em alto mar’, o cruzeiro que foi organizado pelo jogador de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Dantas (@candantas)

Postura do filho de Neymar em cruzeiro chama a atenção:

O encerramento do cruzeiro organizado por Neymar Jr segue repercutindo nas redes sociais. É que após o fim do evento, seguidores estão exaltando um detalhe que encantou os presentes nos bastidores: o comportamento de Davi Lucca. É que o filho mais novo do craque esbanjou educação e animação durante os quatro dias.

Ele dançou no palco, participou das festas, se fantasiou de jacaré e conversou com as crianças. Sempre acessível, ele deu um show de simpatia. Em um dos momentos, ele organizou um bate-papo entre o pai e um grupo de crianças. Ao falar, ele mostrou maturidade e muita educação com os fãs mirins do jogador; confira o vídeo que gerou repercussão na web.