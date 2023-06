Nanda Costa encanta ao surgir completamente diferente em fotos: ''Quero biscoito''

Atriz Nanda Costa compartilha sequência de fotos em que aparece com visual para gravação de série e arranca elogios dos seguidores

A atriz Nanda Costa, mãe das pequenas gêmeas Kim e Tiê, da relação com a percussionista Lan Lanh, chamou atenção dos seguidores ao aparecer com o visual bem diferente em cliques publicados nas redes sociais!

Exibindo o visual para as gravações da série Justiça 2, na qual contracena com a atriz Paolla Oliveira, a artista posou fazendo carão e brincou ao compartilhar os registros em seu perfil no Instagram.

"Tá na hora do almoço e eu só quero biscoito. Manda que eu amo. Bom dia, meu povo!", escreveu Nanda ao legendar a postagem.

"Uma fábrica de biscoitos pra você, sua linda! Amo!", disse uma fã. "Como pode ser tão maravilhosa, hein?", destacou outra. "Linda demais, perfeita, sou fã de carteirinha dessa atriz maravilhosa", babou uma terceira. "Né bolacha não? Hahahaha", brincou mais uma.

Confira Nanda Costa loira:

Nanda Costa flagra as filhas gêmeas fazendo arte

Filha de peixe, peixinha é? Na manhã de segunda-feira, 26, a atriz Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao mostrar um flagra encantador das gêmeas, Kim e Tiê, de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh.

Acontece que a atriz está estimulando as filhas de 1 ano e 8 meses, a se inteirar com o mundo da arte desde bem cedo. No perfil do Instagram da atriz, as meninas encantaram os fãs ao serem ‘flagradas’ sorridentes enquanto se divertiam em uma sessão de pintura na varanda da casa da família no Rio de Janeiro. Com as mãos surjas de tintas, elas fizeram a festa ao mostrarem para a mamãe coruja toda criatividade.

Nanda Costa compartilhou o registro com os seus fãs como uma forma de agradecimento às mensagens de carinho e felicitações que recebeu após participar do programa Altas Horas, no último sábado, 24.