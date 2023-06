Momento fofura! Nanda Costa ‘flagra’ as gêmeas fazendo arte e se derrete: "Maravilhosas"

Atriz Nanda Costa mostrou as pequenas Kim e Tiê brincando juntas e se derreteu pelas herdeiras

Filha de peixe, peixinha é? Na manhã desta segunda-feira, 26, a atriz Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao mostrar um flagra encantador das gêmeas, Kim e Tiê, de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh.

Acontece que a atriz está estimulando as filhas de 1 ano e 8 meses, a se inteirar com o mundo da arte desde bem cedo. No perfil do Instagram da atriz, as meninas encantaram os fãs ao serem ‘flagradas’ sorridentes enquanto se divertiam em uma sessão de pintura na varanda da casa da família no Rio de Janeiro. Com as mãos sujas de tintas, elas fizeram a festa ao mostrarem para mamãe coruja toda criatividade.

Nanda Costa compartilhou o registro com os seus fãs como uma forma de agradecimento às mensagens de carinho e felicitações que recebeu após participar do programa Altas Horas, no último sábado.

“Passando pra agradecer imensamente todas as mensagens lindas que venho recebendo, fiquei muito surpresa e emocionada com tanto carinho. Queria mesmo era responder cada uma delas, mas mamãe Lan saiu em turnê com a rainha Maria Bethaniaoficial, e eu passei o dia integralmente com as meninas. Li tudo, mas não dei conta de responder. Vocês aqueceram meu coração, muito obrigada por isso. E pra aquecer o coração de vcs e desejar uma semana abençoada, repleta de amor e carinho, escolhi esse momento precioso. Obrigada, Lan Lanh, por tudo que construímos juntas e por essas meninas tão maravilhosas. É o fruto! Bom dia, pessoal!”, escreveu Nanda na legenda.

Encantados pela fofura da dupla, os seguidores da atriz não pouparam os elogios nos comentários da publicação. "Aaaaaaahhhhh!!! Nanda, mulher! Esses vídeos dessas meninas lindas aquecem tanto meu coração, imagino que o de todo mundo. Vocês são muito amor! Sol alegria!!", disse um. "Lindinhas! Já estão umas mocinhas", falou outra.

Vale lembrar que Nanda e Lan estão Juntas desde 2014. Porém a história de amor é antiga, já que Nanda revelou em diversas entrevistas que se apaixonou pela esposa aos 14 anos, ao vê-la em um show. Em 2019, o casal oficializou a união no cívil, e dois anos revelaram que estavam à espera das gêmeas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NANDA COSTA:

Lan Lanh mostra festa de aniversário com Nanda Costa e as filhas gêmeas

No dia 23 de maio, a cantora Lan Lanh completou mais um ano de vida, e não deixou a data passar em branco! A esposa da atriz Nanda Costa, usou as redes sociais para mostrar a comemoração ao lado da família em casa.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, as mamães aparecem com as filhas no colo, que esbanjaram fofura ao posarem olhando para as velas do bolo na hora do tradicional Parabéns. "Dia 23 de maio, 55 anos. Soprei as velinhas com bolo de milho com goiaba e coco. Com elas, eu caminho firme, forte e descalça, pois como disse Conceição Evaristo: “quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada”. disse Lan Lanh ao legendar a publicação.