Namorada do filho de Faustão se exibe na praia e chama a atenção: ''Linda''

Na Espanha para o casamento de Ronaldo, namorada do filho de Faustão se exibe em look de praia rosa e dá show de beleza

A namorada do filho de Faustão, a modelo Schynaider Moura, esbanjou beleza ao compartilhar novos cliques em Ibiza, na Espanha. No local, para comemorar o casamento dos amigos, Ronaldo e Celina Locks, a amada de João Guilherme Silva surgiu curtindo uma praia.

Para aproveitar o cenário deslumbrante e ensolarado, a loira apostou em um look praia todo rosa. Fazendo várias poses, Schynaider Moura roubou a cena ao esbanjar suas curvas esculturais com muito charme.

"Barbie girl em Ibiza", disse ela na legenda ao surgir no estilo da boneca. Nos comentários, a modelo recebeu vários elogios. "Linda", falaram sobre a nora de Faustão, que tem uma filha que passou por um transplante de coração, assim como o apresentador.

Ainda nesta segunda-feira, 25, Schynaider Moura compartilhou cliques inéditos do casamento de Ronaldo com Celina Locks. É bom lembrar que os noivos participaram da história da modelo com João Guilherme Silva. Durante um leilão do ex-jogador, o jovem apresentador arrematou um almoço com a loira.

Filho de Faustão revela se foram visitar a família do doador do coração para o pai

O apresentador João Guilherme Silva revelou mais detalhes sobre o transplante de coração que o pai foi submetido há cerca de um mês. Em participação no podcast Inteligência Ltda, ele contou que não foram visitar a família do homem que foi o doador do coração em um sinal de respeito pelo luto deles.

“A gente não foi, até porque tem que respeitar o luto da pessoa. Além disso, meu pai está em processo de recuperação. Se um dia a pessoa tiver vontade, acho que pode ser uma coisa muito bacana e linda. Neste momento, é uma coisa que tem que respeitar. Já foi muito duro para a família, carro de reportagem… A gente ficou sabendo pela mídia”, disse ele.

Além disso, João rebateu os boatos que questionaram a seriedade do sistema de transplantes no Brasil pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “A desinformação é muito grande. O SUS é muito sério. Eu escutei cada besteira. Esse negócio de comprar [órgão] não existe. Isso não tem no Brasil. Primeiro, que meu pai é um cara muito correto, jamais ele faria esse tipo de coisa. Além disso, é uma coisa [o sistema de transplantes] que todo mundo sabe como funciona”, afirmou ele.