Na piscina, Juliette ostenta corpaço em biquíni fininho: ''Sem filtro''

Ex-BBB Juliette deu show de beleza na piscina ao surgir de biquíni tomando sol

A ex-BBB Juliette Freire (33) deu um show de beleza em novas foto em sua rede social! Neste sábado, 17, a cantora compartilhou cliques curtindo o dia de sol no Ceará e roubou a cena ao surgir plena de biquíni.

Nos registros, a famosa apareceu renovando o bronzeado deitada em uma boia na piscina e chamou a atenção ao posar deslumbrante no momento. Sem usar retoques, ela impressionou com sua beleza natural.

"Sem filtro… só o sol, a beleza e a alegria do meu Ceará", escreveu Juliette na legenda da publicação, que logo recebeu uma chuva de elogios. "Que sereia", exclamaram os fãs. "Gata", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a artista arrancou mais elogios ao relembrar fotos usando um biquíni fininho em um local paradisíaco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ex-BBB Juliette Freire mostra detalhes de sua mansão

A ex-BBB Juliette Freire agitou as redes sociais ao mostrar uma parte da decoração de sua mansão. Ela compartilhou como é a decoração da área de leitura de sua casa e também uma parte do hall com pé direito alto.

Nos stories do Instagram, Juliette exibiu sua estante de livros, a poltrona com apoio para os pés e também o hall com janelas e vista para o exterior da casa.

“À noite, parece que tem um buraco na parede. O sol entra aqui”, disse ela sobre as janelas. Então, Juliette também mostrou uma nova obra de arte que comprou para colocar na parede atrás do sofá.

