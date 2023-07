Na Itália, Giovanna Lancellotti surge deslumbrante com look praiano: "Linda demais"

A atriz Giovanna Lancellotti está aproveitando as férias em Capri, na Itália, ao lado do namorado

Giovanna Lancellotti esbanjou beleza ao compartilhar uma sequência de fotos em Capri, na Itália. A atriz, que completou 30 anos recentemente, está curtindo alguns dias de descanso ao lado do namorado, Gabriel David.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quarta-feira, 12, a artista surge usando um look praiano, um biquíni e um vestido longo de crochê, na cor turquesa, enquanto faz várias poses na varanda do hotel em que está hospedada. Ao fundo, é possível ver a linda paisagem.

"Primeira noite em Capri e já estou amando esse lugar", confessou Lancellotti na legenda da publicação, que recebeu vários elogios dos fãs nos comentários. "Linda demais", disse uma seguidora. "Você arrasou", escreveu outra. "Uma deusa de turquesa", falou uma admiradora da atriz.

Recentemente, Giovanna usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de sua viagem ao Amazonas. A famosa surgiu esbanjando sua beleza natural ao posar usando um biquíni em tom de roxo e calça. Em Parintins, ela ainda mostrou as lindas paisagens do local, como o pôr do sol, o céu e a lua no fim de tarde.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna relembra crises de ansiedade

Giovanna Lancellotti revelou que recentemente passou por um momento delicado. Ao filmar o longa "O lado bom de ser traída", a atriz contou que teve crises de ansiedade e fez um desabafo comovente em suas redes sociais.

"Nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade, nunca tive depressão e nunca tinha passado por algum parecido. A mudança de cidade, a intensidade da personagem... tive crises não tão fortes perto de relatos que ouço de amigos meus, mas foram coisas que me deixaram preocupadas porque me tiraram do meu normal, do meu ponto de conforto. Graças a Deus soube lidar bem com isso, tive ajuda dos meus amigos, do meu namorado, da minha família... pus pra fora e se resolveu", falou ela em um trecho.