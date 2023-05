Na França, Marina Ruy Barbosa aposta em look fendado estilo Barbie: ''Perfeição existe''

Exibindo novo visual, atriz Marina Ruy Barbosa posa estilo Barbie com vestido rosa em praia de Cannes e coleciona elogios dos fãs

A atriz Marina Ruy Barbosa (26), escalada para a nova novela das sete da Globo, Fuzuê, está em Cannes, no sul da França, para curtir o Festival de Cinema, e encantou seus seguidores na noite de terça-feira, 23, ao exibir um look no estilo 'Barbie core'!

Exibindo o novo visual mais curtinho para o novo trabalho, a ruiva foi clicada em uma praia com um vestido todo rosa fendado, com detalhes de flores na lateral.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a famosa ainda posou com sandálias de salto, óculos escuros e uma bolsa de flamingo toda brilhante da estilista Judith Leiber, que é avaliada em R$ 24.800. "Sou a tua Barbie hoje", escreveu Marina ao legendar a publicação, em inglês.

Os seguidores exaltaram a beleza da artista e não pouparam elogios. "Perfeição existe", disse Isabella Santoni. "Eita, eita, eitaaa", brincou Ana Clara Lima. "Tá uma coisa", falou Mari Saad, usando um emoji de fogo. "Lindíssima", "Incrível como você fica linda com todas as cores", "Que barbie mais linda", "Você está arrasando em Cannes", comentaram os fãs.

Confira Marina Ruy Barbosa com look estilo Barbie:

Pegou mal? Marina Ruy Barbosa rebate críticas após mudar o visual

A atriz Marina Ruy Barbosa desabafou nas redes sociais após sofrer críticas ao mudar o visual para Fuzuê, próxima novela das 7. Em uma publicação nas redes sociais, ela se pronunciou sobre o tema.

Isso porque alguns seguidores detonaram a atriz por compartilhar a mudança no visual que foi apenas sutil. Eles acusaram a global de fazer um estardalhaço em troca de nada, já que ela apenas reduziu poucos dedos no comprimento dos fios. A mudança decepcionou os seguidores.

"Eu hoje em dia já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas", disse ela. Em outro post, a ruiva negou que tenha feito alarde com a mudança.

"Eu? Tem certeza anjo? Olha meu Instagram onde eu postei. Nunca falei que era radical e nem que eu esteja irreconhecível", rebateu a atriz que será a vilã da trama.