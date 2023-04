Na Bahia, Key Alves posa de biquíni de crochê e chama atenção: ''Que mulherão''

Após o BBB 23, Key Alves está curtindo dias na Bahia e coleciona elogios dos seguidores pela beleza e o corpão

A ex-BBB Key Alves (23) roubou a cena nesta quarta-feira, 19, e deixou os seguidores babando ao publicar série de cliques curtindo os dias de descanso na Bahia!

Na Ilha Boipeba, a jogadora de vôlei, que faz sucesso no OnlyFans, contou que está preparando um ensaio fotográfico para os fãs.

Solteira desde o término com Gustavo Benedeti (28), quem conheceu durante o confinamento no BBB 23, a ex-sister, que alcançou a marca de 10 milhões de seguidores, posou usando um biquíni de crochê nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram.

Com o look amarelo, azul e branco, boné e de óculos escuros, ela posou em um deck com o mar ao fundo e exibiu suas curvas na sequência de três fotos.

"No Paraíso. Os ensaios estão ficando perfeitos", escreveu Key ma legenda, mostrando a empolgação com o ensaio.

Os fãs elogiaram Key nos comentários do post. "Olha essa perfeição. Que mulher", " Essa mina é um absurdo", "Gata demais", "Que mulherão", "Sucesso Key, você merece", "Muié, guarda essas fotos para o OnlyFans", "Sereia, deusa", exaltaram os admiradores.

Confira as fotos de Key Alves na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Key Alves faz post agradecendo seu ex-affair, Rezende

A jogadora de vôlei Key Alves surpreendeu os seguidores nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 18, ao fazer uma publicação agradecendo Rezende (26)!

Após ter sido flagrada em evento em Londrina, no Paraná, com o empresário, com quem já viveu affair, como contou durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, a ex-sister fez questão de agradecer o amigo, que é ex-namorada de Virginia Fonseca, pelo apoio enquanto esteve no reality show da TV Globo.

"Só pra registrar aqui enquanto eu estive naquela casa do BBB, você torceu, me defendeu, brigou com unhas e dentes por mim e sempre esteve aqui nas horas mais difíceis comigo. Meu amigo pra vida toda", escreveu Key.