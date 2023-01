Na Bahia, Isis Valverde exibe cintura fininha ao surgir de biquíni: "Perfeição"

A atriz Isis Valverde deixou os fãs babando ao exibir seu corpo sarado em cliques de biquíni

Isis Valverde (35) abriu o álbum de viagem de sua viagem à Bahia na tarde desta segunda-feira, 9. A atriz está curtindo os primeiros dias do ano em Caraíva e deixou os fãs impressionados com os registros.

Em uma das imagens publicadas no feed do Instagram, a artista surgiu usando um biquíni fininho preto, em frente ao espelho, esbanjando suas curvas perfeitas e sua barriga sarada.

Já em outros cliques compartilhados pela morena, ela também surgiu sorridente e mostrando sua boa forma em meio às lindas paisagens do local. "Caraíva, meu amor", escreveu Isis na legenda da publicação.

A beleza da atriz deixou os fãs eufóricos. "Perfeição", disse um seguidor. "Foto demorou até carregar de tanto que ficou pesada com tanta beleza. Belíssima", comentou outra. "A mulher mais linda do mundo. Sem mais", falou mais um.

Recentemente, Isis compartilhou um vídeo com os melhores momentos de sua viagem por Caraíva. No Instagram, ela mostrou detalhes de sua passagem pelo lugar paradisíaco, inclusive, alguns looks escolhidos para passear pela cidade, se exercitando para manter o corpinho sarado em dia e passeando de barco e helicóptero com a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Ai gente, eu combinei de ir embora hoje. Triste, mas uma hora tem que acabar né", lamentou a atriz, através de seus stories.

Confira os cliques de Isis Valverde de biquíni na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

