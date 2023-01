Isis Valverde faz vídeo com melhores momentos de sua viagem pela Bahia para se despedir

Atriz Isis Valverde passou os primeiros dias de 2023 em Caraíva, mas já se despede de sua estadia no local

Nesta quinta-feira, 5, a atriz Isis Valverde (35) está se despedindo de sua estadia em Caraíva, no estado da Bahia. Para celebrar os melhores momentos de sua viagem pela cidade baiana, ela publicou um vídeo em suas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a artista mostrou diversos momentos de sua passagem pelo lugar paradisíaco. No vídeo que ela publicou, podemos ver alguns looks escolhidos pela atriz, além dela se exercitando, para manter o corpinho sarado em dia, momentos com seus amigos, incluindo a atriz Fernanda Paes Leme, e passeios de barco e helicóptero.

Os comentários da atriz foram inundados de elogios para a sua beleza e os momentos divertidos que compartilhou com seus seguidores. “Volta para as novelas”, pediu uma internauta. “Linda, sempre linda!”, exaltou uma outra. “Um luxo de mulher”, exclamou uma terceira.

Além disso, Isis elegeu um biquíni laranja neon para aproveitar suas últimas horas de descanso na cidade paradisíaca. "Ai gente eu combinei de ir embora hoje. Triste, mas uma hora tem que acabar né", lamentou a atriz, através de seus stories.

Veja a publicação da atriz Isis Valverde mostrando os melhores momentos que viveu durante sua viagem por Caraíva, no estado da Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)



Atriz Isis Valverde abre álbum de fotos do como foi seu ano novo e deixa seguidores malucos com sua beleza natural e escultural

Solteira desde fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde passou a virada do ano com amigos em Trancoso, no estado da Bahia. Na segunda-feira, 02, ela abriu o álbum de fotos da viagem e recebeu elogios dos seguidores. "Toda linda", se derreteram. Nas imagens, Isis aparece exuberante com um vestido de seda, bolsa de plumas e sandália branca na praia. "Essa Isis é com certeza a mulher mais linda do mundo", escreveu um seguidor da atriz.