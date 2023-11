Na Bahia, Giovanna Lancellotti ostenta curvas impecáveis durante passeio de barco

A atriz Giovanna Lancellotti impressionou os fãs ao exibir suas curvas durante um passeio com o namorado

Giovanna Lancellotti chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem. Ela está passando alguns dias na Bahia ao lado do namorado, Gabriel David.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz surgiu exibindo suas curvas impecáveis ao apostar em um biquíni fininho durante um passeio de barco com o amado. Em outros registros, os dois também aparecem trocando beijos e olhares apaixonados. "O verdadeiro day off com a minha melhor companhia", celebrou a artista na legenda da publicação.

Os fãs exaltaram a beleza de Lancellotti. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Eita mulher bonita", elogiou uma fã. "Um espetáculo", afirmou mais uma. "Que casal mais lindo", falou uma admiradora.

Vale lembrar que Giovanna assumiu seu namoro publicamente com Gabriel em agosto de 2021. Na ocasião, a artista postou várias fotos de uma viagem que realizou com o amado para o Egito.

Confira as fotos:

Giovanna Lancellotti abre o jogo sobre cenas de sexo em filme

Na pele de Babi em O Lado Bom de Ser Traída, a atriz Giovanna Lancellotti vive, ao lado de Leandro Lima, uma história cheia de amor, ação e sexo. Em entrevista à CARAS Brasil, a dupla de atores se uniu a Camilla de Lucas e falou sobre o título destinado a maiores de 18 anos e a experiência de gravar cenas quentes para o filme da Netflix.

"Ver é mais difícil do que fazer, sabia? Dá mais vergonha", confessou Lancellotti. Na trama, ela dá vida a Babi, uma jovem que descobre estar sendo traída pelo noivo. "As cenas de sexo ajudavam a contar essa história, elas tinham um propósito. Não era uma nudez gratuita, e isso também nos fez sentir mais confortável. Independente de ter essas cenas, não é isso que chama mais atenção. Temos uma boa história, isso dá uma segurança mesmo com a exposição", garantiu. Veja a entrevista completa!