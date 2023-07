Mulher do cantor Zé Neto impressiona ao exibir curvas impecáveis com maiô fio-dental

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, ganhou elogios ao exibir seu corpaço ao curtir o dia na praia

A influenciadora digital Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante um passeio.

Ela está curtindo as férias nos Estados Unidos ao lado de sua família, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia. Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela surgiu usando um maiô fio-dental laranja, óculos escuros e tamanco, e impressionou ao mostrar suas curvas impecáveis.

"Segundo dia cheio de mar e sol", escreveu ela ao dividir os cliques em que aparece fazendo vários poses no lindo cenário. As fotos, aliás, também mostrou as tatuagens que a mulher de Zé Neto tem no braço e nas costas.

A postagem rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa é ela", afirmou outra. "Toda perfeitinha", comentou uma fã. "Corpo lindo", escreveu mais uma. "Belíssima", falou uma admiradora.

Natália e Zé Neto, vale lembrar, são pais de José Filho, de cinco anos, e de Angelina, que completou três anos recentemente. A caçula do casal ganhou uma festa luxuosa em um buffet na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que teve como tema A Casa Mágica da Gabby e contou com bolo decorado, muitos doces e bexigas.

"Gente, que momento especial e cheio de emoção! Nina [apelido de Angelina] ama assistir à Casa Mágica da Gabby e ela mesma me pediu para fazersua festinha com esse tema. Fiz questão de cuidar de cada detalhe. Ver aquele sorriso e alegria da minha princesa na festinha foi muito lindo, e agora, a Nina já entende mais e curtiu muito o momento. Só gratidão a Deus por todas as alegrias e bençãos em nossas vidas", disse a mamãe coruja.

Confira as fotos:

Natália reflete sobre a maternidade

A influenciadora Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, é uma mãe adepta da empatia na comunicação com seus filhos, José Filho (5) e Angelina (2), mas também linha dura quando precisa. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessou que faz uso da rigidez quando é preciso reforçar o "caráter e educação".

"Eu acredito que sou uma mãe bem amiga, que dou colo, ouço e procuro entender o que as crianças estão sentindo [...]", afirmou ela, que Natália faz questão de compartilhar com os admiradores parte de sua rotina.

Natália também avalia que ter se tornado mãe foi uma das experiências mais importantes de sua vida. "A maternidade me reinventou como mulher, me ensinou que sou muito mais forte e que posso chegar muito mais longe do que eu imaginava. Meus filhos me trouxeram força e resiliência inigualável, eles são tudo para mim, e me mostraram que ser mãe é uma das melhores coisas e bençãos desse mundo", contou.