Natália Toscano reflete sobre maternidade e confessa rigidez: "Caráter e educação"

Em entrevista à CARAS, Natália Toscano abriu o coração e falou dos impactos da maternidade em sua vida

A influenciadora Natália Toscano (32), esposa do cantor Zé Neto (33), dupla com Cristiano, é uma mãe adepta da empatia na comunicação com seus filhos, mas também linha dura quando precisa. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessou que faz uso da rigidez quando é preciso reforçar o "caráter e educação".

"Eu acredito que sou uma mãe bem amiga, que dou colo, ouço e procuro entender o que as crianças estão sentindo, passando sempre confiança para eles e também permitindo que eles vivam as próprias experiências, mas também rígida quando preciso, principalmente na questão do caráter e educação, pois é importante saber o valor da vida ", declarou ela, que é mãe de José Filho (5) e Angelina (2).

Dona de um perfil no Instagram com mais de dois milhões de seguidores, Natália faz questão de compartilhar com os admiradores parte de sua rotina, que não apenas conta com atividades domésticas, mas também com compromissos de trabalho.

Segundo a famosa, ela adora dividir seu dia a dia com os fãs, pois é uma oportunidade de mostrar que ela é uma mãe como muitas outras: "Eu acho importante mostrar o meu dia a dia com as crianças, pois eles são a minha rotina e estamos sempre juntos".

"Óbvio que sempre com cuidado, pois não gostamos de expor a escolinha ou momentos tão íntimos, como por exemplo banho, mas em modo geral eu amo poder mostrar como somos juntos e uma família como qualquer outra, que tem rotinas, momentos bons e também os difíceis", completou.

Depois de pouco mais de cinco anos de maternidade, Natália avalia que ter se tornado mãe foi uma das experiências mais importantes de sua vida. "A maternidade me reinventou como mulher, me ensinou que sou muito mais forte e que posso chegar muito mais longe do que eu imaginava", declarou.

"Meus filhos me trouxeram força e resiliência inigualável, eles são tudo para mim, e me mostraram que ser mãe é uma das melhores coisas e bençãos desse mundo", contou.

Natália também não nega que é uma verdadeira mãezona e não faz do tipo que senta para ser paparicada no Dia das Mães. "Sou uma mãe bem prática, prefiro resolver tudo que preciso, para depois aproveitar o tempo de qualidade, aproveitando meus filhos e minha família", entregou.