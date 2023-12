Mudança drástica! Maiara choca com magreza em novas fotos

Após perder mais de 20 kg, Maiara choca ao surgir com silhueta bem fininha em look curtinho; cantora se exibiu em vestido branco

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chocou em mais uma aparição em fotos na rede social. Nesta sexta-feira, 29, a famosa compartilhou registros toda produzida para mais um show e impressionou com a drástica mudança de seu físico.

Nitidamente com a silhueta mais fininha após perder mais de 20 kg com cirurgias e mudança de hábitos, a sertaneja impactou ao se exibir em um vestido, de modelo curtinho, sem alça e de cor branca. Fazendo poses ousadas, ela se exibiu e não passou despercebida.

Com seus cabelos longos, de tom alaranjado, maquiagem marcante e bronzeado mais intenso, Maiara esbanjou suas curvas. "“A princesa foi resgatar o príncipe do seu castelo e não quis mais sair de lá… FIM!", brincou ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a mudança do visual da artista. "Pelo amor de Deus que mudança foi essa? Pisquei e ela tá magrinha, linda", escreveram. "A mulher mais linda desse mundo", elogiaram os fãs.

Maiara nega rumores de affair com ex

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa para negar os rumores envolvendo sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, 21, ela foi alvo de boatos de que teria reatado o relacionamento com seu ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Porém, ela negou.

Em um comunicado oficial, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa ao ver os boatos enquanto está viajando com sua família.

“Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, informaram.

Maiara e Fernando viveram um romance entre idas e vindas por alguns anos, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.