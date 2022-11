Monique Alfradique renova o bronzeado em Buenos Aires

A atriz Monique Alfradique compartilhou foto em uma piscina

A atriz Monique Alfradique (36) utilizou a sua conta nas redes sociais para compartilhar uma foto diretamente de Buenos Aires, na Argentina.

Na imagem, a atriz renova o bronzeado em uma piscina de hotel na capital do país e usa um biquíni branco.

"Buenas tardes", escreveu em espanhol na legenda da publicação. Em tradução livre, a expressão significa "Boa tarde".

Por ela estar no país que estreou com uma derrota na Copa do Mundo do Qatar, por 1x2 para a Arábia Saudita, nesta terça-feira, 22, os seguidores da atriz não perderam tempo e zoaram os argentinos.

"Que lugar lindo, pena que a turma aí deve estar muito triste!", brincou uma fã nos comentários. "Acho que eles não tão tendo uma boa tarde hoje depois do jogo", disse outro.

Monique Alfradique chocou seus fãs ao revelar que já terminou namoro por causa de feijão

Monique Alfradique chocou seus fãs no último dia 7, ao revelar durante o programa Faustão na Band que já terminou um relacionamento por causa de feijão. A plateia se surpreendeu com a razão do término e a atriz arrancou risadas com sua história única.

A artista contou o motivo inusitado e explicou que tem um trauma com o alimento e por isso não ingere nunca. Segundo ela, um de seus ex-namorados não respeitou essa sua questão e colocou feijão em seu prato durante uma refeição.

"Se fizer [feijão] o relacionamento acaba na hora. É um trauma de infância, não como por nada. Uma vez um namorado jogou feijão no meu prato e acabei na hora", contou ela.

A atriz também deu um show de beleza com muita sensualidade. No dia 06, a loira compartilhou uma selfie no espelho e chamou a atenção ao surgir usando um look cheio de atitude.