De roupa transparente e meia arrastão, Monique Alfradique exibe corpaço arrasador: ''Que linda''

Atriz Monique Alfradique surgiu cobrindo apenas o necessário com look ousado e arrancou suspiros na internet

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h41

A atriz Monique Alfradique (36) deu um show de beleza com muita sensualidade. Neste domingo, 06, a loira compartilhou uma selfie no espelho e chamou a atenção ao surgir usando um look cheio de atitude.

No registro, a famosa apareceu cobrindo apenas o necessário com a roupa transparente e roubou a cena ao ostentar seu corpaço na combinação com meia arrastão.

Com os cabelos ondulados e um batom vermelho, Monique Alfradique fez pose para o clique e arrasou. "E hoje tem @quase.normal as 19h no @teatrodosquatro curta temporada aqui no Rj! Vem que tô te esperando…", disse a atriz.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a famosa. "Que linda", admiraram os fãs. "Espetáculo", definiram outros.

Veja o look ousado de Monique Alfradique:

