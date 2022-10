Com biquíni fininho, Monique Alfradique impressiona ao exibir curvas perfeitas: "Deslumbrante"

A atriz Monique Alfradique recebeu elogios ao exibir suas curvas usando um biquíni fininho verde

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 19h56

Monique Alfradique (36) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo toda sua beleza neste sábado, 8.

No registro publicado no feed do Instagram, a atriz aparece deslumbrante em meio a uma linda paisagem usando um biquíni fininho, verde.

A beleza e corpaço da atriz chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Perfeita", comentou a atriz Carol Nakamura. "Avisa antes de dar um tiro desse", brincou o ator Rainer Cadete. "A mais deslumbrante", escreveu uma seguidora. "Um copo é um corpo, maravilhosa", falou uma fã.

Confira a foto de Monique Alfradique de biquíni:

Monique surge de top decotado em dia de treino

Recentemente, impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu treino. Na gravação, ela aparece usando um look fitness todo rosa, um top decotado e uma calça legging, e exibiu sua cintura fininha durante os exercícios na academia. "Endorfina. Por aqui o treino de quarta foi e por aí? #capcut", questionou a atriz.

