Monique Alfradique impressiona ao mostrar corpaço em fotos de biquíni na neve

A atriz Monique Alfradique chamou a atenção dos seguidores ao surgir de biquíni na neve durante viagem

Monique Alfradique (36) impressionou os seguidores das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques na neve.

A atriz está aproveitando alguns dias em Courchevel, no sudeste da França, e decidiu ousar e fazer alguns registros apenas de biquíni em uma estação de esqui.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Monique aparece ostentou beleza e boa forma ao surgir usando um biquíni hot pant azul, botas, óculos e uma touca branca. Em outros registros, a atriz ainda colocou um casaco colorido. "Frozen", escreveu ela na legenda do post.

Os cliques na neve chamou a atenção dos seguidores. "Tão maravilhosa", disse uma seguidora. "Veste uma roupa, está frio", brincou outra. "Que mulher!! Que gata!", comentou uma fã. "Autêntica loura gelada", falou mais uma.

Confira as fotos de Monique Alfradique de biquíni na neve:

