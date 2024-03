Mileide Mihaile revela problema com cirurgia estética: 'Quase morri'

Relato impactante! Após anos, Mileide Mihaile revela que sofreu muito após cirurgia plástica; na época, ela ficou 15 dias sem dormir

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile surpreendeu ao fazer uma revelação sobre uma experiência ruim que teve ao passar por uma cirurgia plástica um tempo depois do nascimento de seu único filho, Yhudy Lima, do casamento vivido com o cantor Wesley Safadão.

Na época, a ex-mulher do artista musical ficou até 15 dias sem dormir de tanto sofrer depois de passar por uma lipoaspiração. Mileide Mihaile contou ao jornal O Globo como foi passar pela situação difícil e analisou que a pressão estética influenciou muito em sua escolha.

"Falar sobre pressão estética é algo muito sério e muito importante. Fiz a lipo quando tive o Yhudy, porque engordei muito, mas quase morri de dor, fiquei louca. É um processo muito difícil. O resultado também não foi como eu esperava, horrível, porque você fica bem magra na barriga, enquanto outras áreas do corpo ficam desproporcionalmente maiores. O braço, a perna e o bumbum ficam enormes. Foi terrível", desabafou sobre a insatisfação da cirurgia.

Segundo a influenciadora, a experiência dolorosa da lipoaspiração lhe gerou coágulos, fibroses e dores constantes. Além de ficar se dormir, ela ficou com o psicológico abalado: "Depois disso, fiquei mais desapegada, mais tranquila quanto a essas cobranças. As pessoas sempre cobram, questionam por que você não faz isso ou aquilo, mas hoje consigo lidar com isso com muita tranquilidade".

É bom lembrar que, no fim do ano de 2022, a famosa fez uma lipoaspiração HD para ficar com a barriga mais definida. "Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, compartilhou recentemente.

Mileide Mihaile surpreende com resposta sobre Wesley Safadão

O apresentador Rodrigo Faro deu o que falar ao perguntar em seu programa para Mileide Mihaile, sobre o ex-marido dela, o cantor Wesley Safadão, com quem ela protagonizou uma separação polêmica por anos.

No palco de seu programa, o comunicador da Record TV então perguntou para a influenciadora digital o que ela acha da pausa do pai de seu filho de fazer shows após ter sido diagnosticado com transtorno de ansiedade. "Com quem você viveu por tanto tempo, com quem você montou uma família, tem um filho lindo, como é que é?", disse Rodrigo Faro.

Mileide Mihaile então respondeu: "A gente fica super preocupada, que é isso que nos move, é você estar bem da cabeça, se você está bem da cabeça pode tá acontecendo qualquer coisa, aí você consegue manter um equilíbrio".

"Eu acredito que essa pausa vai ser muito importante pra ele, porque ele é um cara muito família, acredito que essa agenda muito lotada que ele sempre enfrentou, sempre esteve ali trabalhando demais há muitos anos, essa retomada dele trabalhar, ficar com a família dele, lá onde ele gosta vai fazer muito bem pra ele, a gente que orar muito, não só ele pra todas as pessoas... que ele se recupere bem volte mais breve possível pra fazer a alegria de quem tanto amo", declarou sobre torcer pelo bem dele.