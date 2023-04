Marina Ruy Barbosa surge com look justíssimo em mercado: “Deusa”

Nada básica! Atriz Marina Ruy Barbosa arranca suspiros com vestido coladinho para fazer compras no México

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) provou que não tem hora e nem lugar para escandalizar! É que a ruiva parou o Instagram ao publicar alguns registros com um look ousado na última quinta-feira, 28. A artista provou que não é básica e elegeu um vestido justíssimo repleto de recortes para fazer compras em um mercado no México.

Nos cliques, é possível ver que Marina dispensou as peças íntimas na ocasião, já que o vestido tem aberturas na região da cintura e dos quadris. Além disso, a ruiva ainda apostou em uma jaqueta de couro pesada que completou o look especial. Para exibir o combinação, a atriz fez caras e bocas na seção de bebidas do mercado mexicano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

“Uma passada rápida no mercado para comprar…”, Marina brincou com os seguidores, que elogiaram a escolha do look ousado nos comentários: “Deusa”, elogiou uma admiradora. “Uma gata”, pontuou mais uma seguidora. “Até em frente de um freezer fica bonita”, uma terceira fez piada. “Basiquinha, comprando um pãozinho”, brincou outro.

Marina Ruy Barbosa mira carreira internacional:

Em entrevista à revista CARAS Brasil, Marina Ruy Barbosa abriu o coração sobre sua estreia na carreira internacional e falou sobre o desejo de conquistar o mundo. Vale lembrar que a atriz debuta no mercado mundial com a série ‘Rio Connection’, uma série brasileira produzida pelo Globoplay em parceria com a Sony Pictures Television.

A trama foi gravada em duas línguas: português e inglês. Durante o bate-papo, Marina deu mais detalhes sobre a nova jornada profissional: "Com a chegada e popularização das plataformas de streaming, a gente já amplia o alcance do nosso trabalho. Como eu já faço alguns trabalhos lá fora, é recorrente que apareçam oportunidades, como essa viagem para a Índia", disse.