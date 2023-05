Marina Ruy Barbosa já ousou com biquínis fio dental antes de usar look sem calcinha; relembre

A atriz Marina Ruy Barbosa chama atenção com fotos posadas em seu perfil oficial do Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) chama atenção em seu perfil do Instagram com as inúmeras fotos exibindo looks ousados e poses dignas de passarela. No entanto, ela também arranca suspiros dos seguidores ao aparecer aproveitando dias de sol, praia e piscina, com cliques exibindo os mais diferentes modelos de biquínis.

Marina Ruy Barbosa costuma mostrar os modelitos de biquínis em suas viagens ao redor do mundo. A atriz global, que já estrelou novelas como Totalmente Demais (2015-2016), Deus Salve o Rei (2018) e O Sétimo Guardião (2017-2018), já posou em destinos como Fernando de Noronha, em Pernambuco, e nas Maldivas.

Quanto aos biquínis, a artista já usou biquínis fio dental, com a calcinha asa delta e das cores e estampas mais diferentes. Em sua última sequência de fotos compartilhadas, a atriz relembrou sua viagem à ilha localizada no nordeste brasileiro e afirmou estar com saudade do destino querido de muitos famosos brasileiros.

“Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez na época em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência à canção Sal, uma parceria entre Pabllo Vittar e o DJ Pedro Sampaio.

Nesta segunda-feira, 1, ela ousou ao posar vestindo um look verde sem calcinha. A atriz compartilhou uma sequência de fotos exibindo detalhes da produção para curtir um evento no Rio de Janeiro e impressionou ao apostar em uma peça com recortes estratégicos. Nos registros, ela surgiu fazendo poses e dando um show de beleza com o conjuntinho verde brilhante.

De cropped e saia aberta na lateral, a empresária do ramo da Moda roubou a cena com estilo sem perder a classe."Ela é carioca, ela é carioca! Meu welcome back para o Rio de Janeiro! Obrigada @elenahorto pela noite sensacional!", disse ela sobre retornar à cidade com atitude. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios.