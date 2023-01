Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos de viagem por Fernando de Noronha

Atriz Marina Ruy Barbosa posa dentro do jatinho e mostra cenas incríveis do mar paradisíaco do arquipélago

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) decidiu encantar seus seguidores com imagens de sua viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha. Nesta terça-feira, 10, a ruiva surgiu em cliques ao lado de Bella Negrão, prima de Alexandre Negrão, ex-marido da artista.

“Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela apareceu usando um look todo branco com chapéu bem grande dentro de um jatinho. Além disso, aparece curtindo as águas maravilhosas das ilhas do Pernambuco.

Marina curtiu os dias de folga que teve em Fernando de Noronha ao lado de alguns amigos também famosos, como Enzo Celulari, filho de Edson Celulari e Claudia Raia, Sophia Raia e a influenciadora Camila Coutinho.

Os comentários foram inundados de elogios à beleza da atriz e do arquipélago. “Aiiii foi tudo essa viagem”, exclamou Camila Coutinho, que acompanhou Marina na viagem. “Tá linda demais”, elogiou uma seguidora. “De longe a mulher mais linda do Brasil”, exaltou um terceiro internauta.

Veja a publicação da atriz Marina Ruy Barbosa aproveitando seus dias de folga no arquipélago de Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)



Marina Ruy Barbosa desabafa após ser alvo de críticas

No final de 2022, Marina Ruy Barbosa fez um jantar luxuoso para os seus pais em sua mansão e escreveu 'vida real' nas fotos. Porém, os internautas criticaram a artista e ela apareceu na web para se defender. "O Real life é pois se você olhar no meu instagram 95% das minhas fotos são de trabalho, publicidade… porque apenas por eu mostrar algo que organizei para a minha família, que diversas vezes não consegui estar com eles… acontece esse tipo de coisa. Quando eu resolvo dividir momento reais da minha vida, da minha intimidade acontece isso que rolou. Acordei com sites e comentários maldosos sobre mim e sobre meus pais em um momento onde me esforcei pra receber eles do jeito que eles merecem, com todo carinho e amor. Eu trabalho pra caramba o ano todo. Passo hoje a maior parte dele, em outra cidade por causa da minha empresa. Muitas vezes não consigo estar com minha família como eu gostaria. E quando resolvo fazer uma noite agradável com eles de natal. “Vocês” (Alguns!) vem criticar…", disse ela.

"Sobre eu estar “arrumada” com um vestido bonito na noite de natal com a minha família: eu MUITAS VEZES só tenho paciência e energia pra estar com eles de moletom, largada, e muitas vezes não estou de bom humor, pois eles são minha fortaleza onde eu posso relaxar, desabafar e etc. E ontem fiz questão de fazer ao contrário. Arrumei a minha casa da melhor forma pra receber eles, me arrumei… Minha mãe cozinhou todas as comidinhas que eu gosto. Isso tudo foi pra eles! Pra gente! Pra nossa família. Pra minha família sentir o quanto eu amo e me importo com ela", afirmou.

Por fim, Marina Ruy Barbosa declarou: "E digo só mais uma coisa… Enquanto minha família tiver saúde. Enquanto meus pais estão vivos e bem, eu vou fazer TUDO que eu puder pra termos momentos especiais juntos".