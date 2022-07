Mariana Ximenes arrasa ao surgir com maiô sem alças em praia na França

Mariana Ximenes relembra fotos de viagem para uma praia na França e exibe suas curvas impecáveis ao posar só de maiô

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h24

A atriz Mariana Ximenes (41) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua boa forma em um novo post no Instagram. Nesta terça-feira, 19, ela mostrou as fotos de suas férias em uma praia na França. A musa apareceu só de maiô sem alça e ostentou toda a sua beleza.

Na imagem, ela apareceu com as curvas à mostra ao curtir um momento no mar cristalino da região. “Começando a terça-feia com registros desse paraíso chamado Saint-Tropex”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a estrela recebeu vários elogios dos fãs. “Muito linda”, disse um seguidor. “Muito perfeita”, afirmou outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Atualmente, Mariana Ximenes pode ser vista na reprise da novela A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Ela está longe das novelas inéditas desde o fim de Nos Tempos do Imperador, de 2021.

Fotos de Mariana Ximenes na praia: