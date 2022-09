Mariana Rios impressiona ao usar macacão com decote profundo até o limite: "Maravilhosa"

Dona de um corpo escultural, atriz Mariana Rios rouba a cena ao usar macacão preto sensual com recortes até o limite

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 08h10

Mais uma vez, a atriz Mariana Rios (37) não passou despercebida nas redes sociais. A apresentadora surgiu usando um macacão luxuoso na noite da última quinta-feira, 22, e impressionou os fãs com a sua beleza e sensualidade.

A beldade brasileira optou por uma peça bem atrevida na cor preta com detalhes recortados e abertos no meio, contando com um decote profundo até o limite, destacando as suas curvas esculturais e sua barriga chapada.

O vestimento usado pela cantora era brilhante e também se destacou pela forma como ficou em seu corpão malhado, ressaltando ainda mais a sua boa forma. Sem deixar o carão de lado, ela deixou o cabelão ondulado e apostou em uma maquiagem impecável.

Nos comentários, é claro, ela recebeu vários elogios dos seguidores: "Você é maravilhosa!", escreveu ela na legenda. "Absurdo de tão linda!", falou outro. "Deusa demais", disse um terceiro.

