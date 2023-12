Mariana Goldfarb esbanja beleza natural ao se refrescar em banho de mar

Modelo e nutricionista Mariana Goldfarb dá show de beleza natural e simpatia durante mergulho em praia no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 13, a modelo e nutricionista Mariana Goldfarb deu um show de pura beleza ao ser flagrada durante um passeio em uma praia em São Conrado, no Rio de Janeiro. A ex-esposa do galã de novelas da Globo Cauã Reymond aproveitou a manhã ensolarada para se refrescar com um banho nas águas cariocas.

Entre os registros, Mariana aparece entrando e mergulhando no mar feliz da vida com um sorrisão de orelha a orelha. Vestindo um biquíni nude e branco, muitos acessórios, nenhuma maquiagem, várias tatuagens espalhadas pelo corpão completamente à mostra, a modelo surgiu plena aproveitando sua folga no meio da semana.

Após o banho, Mariana ainda deu uma ajeitadinha no biquíni para conferir se tudo estava no lugar com muito charme e elegância. Além de irradiar beleza e alegria, a beldade também mostrou que tem simpatia de sobra ao sorrir e acenar para os fotógrafos na orla da praia enquanto se preparava para ir embora.

Mariana Goldfarb dá show de simpatia durante passeio na praia - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Mariana Goldfarb esbanja charme durante banho de mar - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Mariana Goldfarb dá show de simpatia durante passeio na praia - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Vale lembrar que em abril deste ano, a nutricionista colocou um ponto final no relacionamento de sete anos com o galã Cauã Reymond. Através das redes sociais, Mariana contou que a relação chegou ao fim: “E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento”, ela escreveu.

“Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto”, disse Mariana, que não assumiu nenhum relacionamento desde o término.

Mariana Goldfarb fala sobre sua vida financeira:

Desde que colocou um ponto final em seu casamento, a modelo Mariana Goldfarb compartilha conselho valiosos para suas seguidoras mulheres. Através dos stories de seu Instagram, a ex-esposa de Cauã Reymond decidiu incentivar a independência financeira feminina e trouxe seus próprios relatos sobre o assunto enquanto passeava com sua cachorrinha.

Na ocasião, a famosa admitiu que não veio de uma família rica. Ela também confessou que ter seu próprio dinheiro é algo muito satisfatório. "Maior liberdade é a gente viver a nossa vida à nossa maneira. É um caminho sem volta. Sabe o que é interessante? Eu não venho de família rica. Tudo que tenho hoje, eu tive que trabalhar muito pra conquistar", disse Mariana, que detalhou sua vida financeira.