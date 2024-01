Maria Cândida faz nova tatuagem na barriga e mostra o resultado

Ela é tatuada! Maria Cândida surpreende ao revelar que fez mais uma tatuagem no abdômen para celebrar a nova fase em sua vida

A apresentadora Maria Cândida fez mais uma tatuagem no abdômen. A estrela já tem tattoos para esconder cicatrizes de seu corpo e, agora, decidiu fazer um novo desenho para celebrar a nova fase de vida.

“Tatuagem para mim é uma marca pessoal, cada uma mantém sua história. Essa nova em especial está celebrando uma fase linda, que eu estou voando cada vez mais. E este ano tem muitas viradas, desejos, desafios e verdades para acessar”, disse ela.

A estrela fez um desenho com influências indianas na altura do estômago e adorou o resultado. Nas redes sociais, ela gravou um vídeo com o processo de fazer a tatuagem e falou sobre a inspiração para o desenho.

"Tatuagens transformando marcas da vida. Fiz mais uma tatuagem essa semana. Agora são 8. O Paulão, @soultattooarte é meu tatuador de anos. Desta vez, ele criou um desenho com influências indianas, como se fosse uma joia para me conectar ainda mais com a espiritualidade e a proteção. Ele também foi responsável por tatuar as cicatrizes dos meus seios, cesárea e abdômen. É incrível como a arte pode nos ajudar nos desafios e a nos conectar com nós mesmas. Muito obrigada, Paulão!", declarou.

Maria Cândida faz homenagem para a filha

Há pouco tempo, Maria Cândida contou que sua filha, Lara, está prestes a completar 18 anos e fez uma homenagem para a herdeira ao relembrar fotos das duas juntas ao longo do crescimento da menina.

"Lara, meu amor… Em dezembro, você faz 18. Orgulho da criança, da moça, da jovem, da mulher que vc se tornou. Obrigada por você ser a minha criança grande. Obrigada por você ter me escolhido como mãe. Sei que às vezes sou mais criança que você… Mas fico feliz que você ainda dá risada das coisas nonsense que falo e faço… Espero muito que você sempre se lembre dos nossos momentos juntas, dando risada, nos sacaneando… e eu lembre de você falando ETERNAMENTE que explodi um ovo no microondas. Fato é: sua mãe cozinha muitooo mal. Eu te amo infinito. Parabéns o pelo último Dia das Crianças, minha bolinha", escreveu.