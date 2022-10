Mari Gonzalez elege vestido brilhante para a noite e rouba a cena com a beleza: "Impecável"

Apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez elegeu um vestido brilhante para a noite e roubou a cena com a produção

Na noite da última quinta-feira, 20, a influenciadora Mari Gonzalez (28) impressionou a web com sua beleza mais uma vez! Em suas redes sociais, Mari compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção para a noite e encantou internautas.

Através de seu perfil no Instagram, Mari Gonzalez compartilhou diversas fotos e mostrou seu look para um evento que aconteceu durante a noite.

Belíssima, Mari Gonzalez apostou em um vestido brilhante com estampa de animal print. Todo em paetê, o vestido modelou o corpo escultural da apresentadora.

E, claro, os seguidores de Mari Gonzalez aproveitaram o espaço nos comentários da publicação para exaltar a beleza da ex-BBB: "Impecável", ressaltou um. "Sempre linda", destacou outro. "Perfeita demais", disse o terceiro.

Veja o look de Mari Gonzalez:

Mari Gonzalez mostrou detalhes da obra de construção da nova casa

A influenciadora digital Mari Gonzalez fez um tour pelo terreno de sua futura casa e exibiu o local. Nas imagens, é possível observar a estrutura da mansão sendo montada. "Atualização da obra. Hoje subindo os muros. Já já começa o térreo. Deus abençoe", escreveu ela no vídeo. "Te amo, Jonas", completou.

O casal usou o Instagram para contar - com muita emoção - que iriam construir sua primeira casa juntos. O anúncio foi feito em 18 de abril deste ano. Para ilustrar o post, eles usaram um registro no qual apareceram ao ar livre se abraçando com sorrisos no rosto.

“Estávamos ansiosos pra compartilhar com vocês essa nova fase, quem acompanha a gente há um tempinho sabe o quanto esse momento é especial pra nós!”, começaram na legenda. “Vamos construir nossa casa, do nosso jeitinho, detalhe por detalhe, já conseguimos imaginar como vai ficar e estamos muito felizes e animados pra construir o lar da nossa família”.