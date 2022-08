Mari Bridi tira a blusa e exibe as cicatrizes nos seios

Sem blusa, Mari Bridi surge se olhando no espelho e reflete sobre a importância da autoestima: 'Estou adorando colocar minhas cicatrizes pra jogo'

A influenciadora digital Mari Bridi (37), que é esposa do ator Rafael Cardoso (36), agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao aparecer sem blusa e lingerie em uma nova foto na frente do espelho. Ela fez um ensaio com a fotógrafa Débora Agualuza, da Lovely Bee Fotografia, para mostrar o seu corpo após passar por cirurgias no abdômen e nos seios recentemente.

Em uma das imagens, a estrela apareceu se olhando no espelho e deixou à mostra as cicatrizes da reducação das mamas. Na legenda, Mari refletiu sobre a autoestima e a importância de se admirar e se amar.

"Nós mulheres, fomos ensinadas a nos olhar sempre com olhos de crítica né não? “ Meu corpo podia estar mais…” “ Meu cabelo podia ser mais…” Não nos ensinaram a nos olhar com amor, e autoestima é um negócio mto louco! A maneira que a gente se olha, impacta direta e profundamente na maneira como a gente vê o mundo. Mundo esse, com seus padrões irreais e preconceitos, que como num ciclo vicioso, prejudica a maneira que a gente se vê!! Ou seja, o poder de transformação pode estar na gente!!!", disse ela.

E completou: "Quando a gente consegue se olhar com carinho, amor e admiração, ficamos fortes contra as interferências externas, ao mesmo tempo que podemos contribuir para um olhar generoso coletivamente! Estaremos imunes? Não! Mas a mudança não acontece do dia pra noite, é preciso dedicação e vejo como muito necessária, essa nossa busca diária por autoconhecimento e valorização da autoestima. Temos que valorizar a mulher que se olha no espelho e se acha fod@ e potente por ser quem ela é! Essa sou eu me olhando, me enxergando, me reconhecendo em todas minhas questões e marcas, mas com amor! E sim, eu tô adorando colocar minhas cicatrizes pra jogo nessas nas fotos, porque vocês já sabem: sou bem dessas mulheres que se amam".

Antes disso, Mari Bridi já tinha compartilhado outra foto do ensaio fotográfico sensual e surgiu completamente sem roupa.

