Mari Bridi aposta em vestido brilhante com decote ousado: "Maravilhosa"

Mari Bridi, mulher do ator Rafael Cardoso, ganhou elogios dos seguidores ao mostrar seu look nas redes sociais

15/09/2022, às 18h30

Mari Bridi (37) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto toda produzida na tarde desta quinta-feira, 15.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, a mulher do ator Rafael Cardoso(36) aparece usando um vestido curto dourado, brilhante e com um decote ousado. A artista também arrasou na maquiagem.

O registro deixou os fãs impressionados e nos comentários eles deixaram diversos elogios. "Maravilhosa demais", disse uma seguidora. "Tão linda", comentou outra. "É um mulherão", escreveu mais uma. "Maravilhosa. É uma perfeição de Deus", exaltou uma fã.

Confira a foto produzida de Mari Bridi:

Cirurgia plástica

Mari Bridi surpreendeu os internautas ao compartilhar uma foto totalmente sem roupas nas redes sociais. A influencer usou a imagem para refletir sobre a cicatriz que ficou em seu corpo após fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele da região do abdômen.

"Essa semana uma seguidora me perguntou se tinha valido a pena tirar a pele sobrando do abdômen, em troca ter ficado com uma cicatriz gigante. Isso porque ela também tem muita vontade de fazer, mas fica com dúvidas, se a cicatriz não incomodará mais que o excesso de pele. Como eu SEMPRE digo por aqui, só a gente, e mais ninguém, sabe o que dói e o que incomoda no nosso lugar mais íntimo. Pra mim, cicatrizes não estão nesse lugar de incômodo, pelo contrário, eu me sinto corajosa quando as vejo!", disse ela.

