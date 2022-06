Marcelo Serrado choca ao mostrar fotos de antes e depois

Marcelo Serrado comemora seu emagrecimento e compara as mudanças em seu corpo: 'Melhor versão'

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 18h56

O ator Marcelo Serrado (55) impressionou seus seguidores ao mostrar as mudanças no corpo nos últimos anos. Ele contou que conseguiu perder peso e tonificar os músculos ao se dedicar aos cuidados com seu corpo.

Nas redes sociais, o artista mostrou a comparação de suas fotos na praia. Nas duas imagens, ele apareceu de sunga e deixou em evidência o quanto emagreceu.

“Esse post é para te incentivar a buscar sua melhor versão, sempre! Consegui chegar nesse corpo depois dos 45 ou 50 anos! Foco, determinação e 'fecha a boca meu filho'! E cuidar da cabeça”, disse ele na legenda.

Atualmente, Marcelo Serrado é o protagonista da novela Cara e Coragem, da Globo, ao lado de Paolla Oliveira e Taís Araújo.

Confira a comparação de fotos de Marcelo Serrado: