Marcela Fetter chama atenção ao exibir barriga negativa em cliques de biquíni: "Chocada"

A atriz Marcela Fetter impressionou os seguidores ao exibir o corpo sarado ao postar alguns cliques de biquíni na praia

Marcela Fetter (27) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em que ostenta seu corpo sarado em uma praia do Rio de Janeiro.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quinta-feira, 13, a atriz surge usando um biquíni fininho, e ostenta sua barriga negativa ao surgir renovando o bronzeado na areia da praia.

"Quando eu me dou conta, que não posto NADA a mais de 20 dias. Então, aí vai um #tbt da semana passada no nosso amado Rildy", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Sua linda", disse uma seguidora. "Chocada! Que corpo, que biquíni, que maravilhosa!", comentou outra. "Que perfeito! Maravilhosa, zero defeitos", escreveu uma fã. "Deusa!!! Muito maravilhosa", falou mais uma.

Confira as fotos de Marcela Fetter de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Fetter (@marcelafetter)

Pedido de casamento

Marcela Fetter anunciou que está noiva! A atriz contou a novidade ao exibir em seu perfil no Instagram uma foto do anel de noivado que ganhou do namorado, o empresário Rodrigo Lima.

O pedido de casamento foi feito durante uma viagem a Arinsal, famosa estação de ski em Andorra. "SIM! YES! SÍ! OUAIS! JA! Em qualquer idioma e qualquer lugar do mundo diria sim pra você meu amor!! Mil vezes simmmm!!! Te amo muito", escreveu a ex-Malhação.

