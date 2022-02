Ex-Malhação, Marcela Fetter está noiva de Rodrigo Lima: ''Mil vezes sim''

Marcela Fetter exibiu o anel de noivo ao contar que foi pedida em casamento pelo empresário Rodrigo Lima

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 23h08

Marcela Fetter (25) anunciou que está noiva!

Nesta terça-feira, 1, a atriz contou a novidade ao exibir em seu perfil no Instagram uma foto do anel de noivado que ganhou do namorado, o empresário Rodrigo Lima.

O pedido de casamento foi feito durante uma viagem a Arinsal, famosa estação de ski em Andorra. "SIM! YES! SÍ! OUAIS! JA! Em qualquer idioma e qualquer lugar do mundo diria sim pra você meu amor!! Mil vezes simmmm!!! Te amo muito", escreveu a ex-Malhação na legenda da publicação.

Rodrigo também falou sobre o pedido em seu perfil. "E ela disse sim. Passa um filme na cabeça até a chegada desse momento, mas foi melhor do que esperávamos, no lugar que a gente mais ama e fazendo aquilo que amamos, viajando e praticando esporte, não poderia ter sido melhor. Arinsal nos surpreendeu e já amamos assim que pisamos aqui, foi o lugar mais lindo de toda a viagem, aqui tem uma energia ímpar", começou ele.

E completou: "Realmente sou muito abençoado e muito grato por viver tudo isso ao seu lado meu amor @marcelafetter Tem muita gloria pra ser comemorada ainda, bora que só está começando. Enfim noivos, é com você que eu quero viver até o fim dessa vida, aqui vou amarrar meu jumento e é com você que vamos criar nossos netos. TE AMO", declarou o empresário.

Confira a publicação de Marcela sobre o noivado: