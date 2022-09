Maraisa encanta ao posar de vestido curtinho com recortes: ''Uma obra de arte''

Cantora Maraisa compartilha sequência de fotos exibindo produção impecável para show ao lado de Maiara e recebe elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 10h50

A cantora Maraisa (34), irmã e dupla de Maiara (34), recebeu chuva de elogios da web ao surgir com um look de arrasar!

Em sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a sertaneja apareceu deslumbrante mostrando a produção para mais um dia de trabalho, em apresentação da dupla na cidade de Cravinhos, em São Paulo.

Para a ocasião, a musa escolheu um vestido preto nada básico bem justinho ao corpo e curtinho, evidenciando suas curvas perfeitas. Com os cabelos ondulados, ela posou apostando no carão e fazendo charme com o look recortado na cintura e detalhes brilhantes.

Os fãs babaram pela artista nos comentários. "Você é uma obra de arte! A mais linda de todas!", disse uma. "A melhor pessoa do mundo todo", exaltou outra. "A cada foto um surto, essa beleza é surreal, que mulher maravilhosaaaa", destacou uma terceira. "Que perfeição", declarou mais uma.

Em sua conta no Twitter, Maraisa também postou fotos do show em que parece de chapéu e agradeceu ao público: "Que noite incrível, recorde de público em Cravinhos/SP. Vocês me encantaram e fizeram esse show ser ainda melhor, obrigada pela presença e por tornarem esse sábado especial! Espero voltar mais vezes nessa cidade que nos acolheu tão bem. Até a próxima, amo vocês!!".

Confira o look poderoso de Maraisa para show:

Maraisa se explica após expor 'chifres' da irmã

Maraisa se manifestou após ter sido criticada por fãs por ter falado sobre os chifres de sua irmã Maiara. Depois de expor chifre de Maiara durante show da dupla em Santa Catarina recentemente, a sertaneja explicou que tudo não se passava de uma brincadeira. “Gente há uns dois dias, e não tinha nada a ver com a Maiara, é porque quando eu tô no show, a gente faz um show fluído, né? A gente costuma brincar, e aí o povo levou pra outro lado. Rapaz cê acha que eu ia fazer um trem desse?", disse ela. "Agora, falando sério mesmo, não faço! Eu desejo que a Maiara e o Fernando sejam pessoas felizes, independente de estarem juntos ou não”, desejou Maraisa.

Recentemente, Maraisa recordou uma história com a irmã de quando eram bebês e as duas trocaram declarações nas redes sociais.

