Maraisa se explica após falar de chifre da irmã Maiara: ''Desejo que sejam felizes''

Cantora Maraisa se manifesta durante show após críticas por expor chifres da irmã e dupla, Maiara

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 12h23

A cantora Maraisa (34) se manifestou após ter sido criticada por fãs por ter falado sobre os chifres de sua irmã e dupla, Maiara (34).

Depois de expor chifre da irmã durante show da dupla em Santa Catarina recentemente, Maraisa explicou que tudo não se passava de uma brincadeira durante apresentação delas na quarta-feira, 07. Maiara também afirmou que estava tudo bem.

“Gente há uns dois dias atrás, e não tinha nada a ver com a Maiara, é porque quando eu tô no show, a gente faz um show fluído, né? A gente costuma brincar, e aí o povo levou pra outro lado. Rapaz cê acha que eu ia fazer um trem desse?", começou falando em vídeo do momento divulgado por Leo Dias, do Metrópoles.

"Agora, falando sério mesmo, não faço! Eu desejo que a Maiara e o Fernando sejam pessoas felizes, independente de estarem juntos ou não”, desejou Maraisa, que já revelou que a música Presepada, do álbum Patroas 35% em parceria com Marília Mendonça (1995 - 2021), foi composta inspirada na história de Maiara e Fernando Zor.

Maiara, então, respondeu à irmã, deixando claro que não viu maldade no que ela disse: “Te amo irmã, você tem o coração mais lindo do mundo”.

Na ocasião, Maiara e Maraisa faziam um show na cidade de Barra Velha, em Santa Catarina, e em determinado momento, Maraisa comentou sobre traição e citou os “chifres” levados pela irmã como exemplo: “Eu tenho a minha teoria. Antes de namorar, tem que avaliar se está preparado para o chifre que o cara vai te colocar. O chifre vai existir, não adianta. Mais cedo ou mais tarde você vai tomar um chifre”, disse ela, em tom de brincadeira. Maiara ainda respondeu também brincando, mas alguns fãs da dupla viram a atitude de Maraisa como desrespeitosa.

Maraisa se explica após expor 'chifre' da irmã, Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Maiara aposta em vestido justinho para show e ostenta pernões

Maiara recebeu chuva de elogios dos fãs ao compartilhar o look escolhido para cumprir agenda de shows ao lado da irmã, Maraisa! Para apresentação em Astorga, no Paraná, a sertaneja arrasou ao eleger um vestidinho azul brilhante, bem justinho ao corpo, deixando suas pernas torneadas à mostra. Na madrugada desta quinta-feira, 08, ela compartilhou uma sequência de registros em que aparece mostrando a produção impecável para show."Se a felicidade é possível, não pode ser capturada nem mantida. Apenas sentida, como a liquidez de qualquer onda". Pra cima Astorga PR", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!